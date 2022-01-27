وفاة عامل في أمانة عمان أثناء عمله في المنخفض القطبي

نعى رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجنة إدارة النقابة العامة للعاملين بالبلديات وامانة عمان، وفاة العامل محمد خليل عامر عايش الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تأدية الواجب الرسمي.

وعبر رئيس لجنة إدارة النقابة، محمد الحجايا، عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وذوي الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله أثناء تقديم المساعدة لمن حاصرتهم الثلوج من أبناء الوطن في أحد مناطق العاصمة عمان. ودعا الحجايا، المسؤولين في أمانة عمان وبلديات المملكة إلى أهمية الحفاظ على سلامة العاملين في هكذا ظروف، مشيداً بجهود الكوادر والفرق الميدانية على جهودها في التعامل مع تداعيات المنخفض. – بترا