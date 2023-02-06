وفاة عامل وافد بانهيار بناء قيد الإنشاء

قضى عامل وافد (47 عاماً) اليوم الاثنين، إثر انهيار مبنى مخزن قيد الإنشاء بمنطقة الرفيد بلواء بني كنانة شمالي اربد.

وقال متصرف لواء بني كنانة عبد الرحمن الربابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الدفاع المدني عملت على إخراج جثة العامل من تحت الأنقاض، وأسعفته إلى مستشفى اليرموك الحكومي لكنه كان متوفياً.

وأوضح انه تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال والتحقيق جارٍ بالحادثة. بترا