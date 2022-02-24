وفاة عبد الخالق شحاده العايدي

الغد – محمد ابوغوش،راشد صويص، ثروت القاسم، فلاح الزغير، واثق السفاريني،اسامه النابلسي،عمار الهنيدي ، عمر العلان زيدون الحديد ، محمد الزريقي ، يشاطرون صديقهم واخيهم الغالي ياسر حجاوي احزانه بوفاة المرحوم عبد الخالق شحاده العايدي والد زوجته لارا .

سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه

و انا لله و انا اليه راجعون