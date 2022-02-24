أخبار محلية ٢

وفاة عبد الخالق شحاده العايدي

4:20 م2022-02-24

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الغد – محمد ابوغوش،راشد صويص، ثروت القاسم، فلاح الزغير، واثق السفاريني،اسامه النابلسي،عمار الهنيدي ، عمر العلان زيدون الحديد ، محمد الزريقي ، يشاطرون صديقهم واخيهم الغالي ياسر حجاوي احزانه بوفاة المرحوم عبد الخالق شحاده العايدي والد زوجته لارا .
سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه
و انا لله و انا اليه راجعون

4:20 م2022-02-24
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