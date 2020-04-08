وفاة عجلوني بإنجلترا بسبب كورونا

عجلون- الغد- أثار نبأ وفاة عجلوني من مدينة كفرنجة بفيروس الكورونا في انجلترا، مشاعر حزن ممزوجة بالقلق، سيما وأن المتوفى يعتقد أنه تسبب بنقل عدوى لشقيقيه في المنطقة.

ونعى ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي الشاب الأربعيني، معبرين عن أسفهم وحزنهم الشديد لوفاته، الأمر الذي خلق ردة فعل لدى السكان لضرورة عدم الإستهتار بالمرض، واتخاذ كافة تدابير الوقاية والسلامة على محمل الجد.

وكانت الفحوصات السابقة أثبتت إصابة شقيق المتوفى القادم من المملكة المتحدة والمخالط له، والذي تسبب هو الآخر بنقل العدوى لشقيقه بائع الحضار والذي أثبتت الفحوصات مؤخرا إصابته بالكورونا.

وذكرت مصادر مقربة أن الشاب المتوفى كان قد دخل العناية المركزة في بريطانيا منذ اسبوعين، فيما غادر شقيقه المخالط له المستشفى في الأردن بعد تشافيه في ذات الوقت الذي أدخل شقيقهم الثالث بائع الخضار للعلاج.