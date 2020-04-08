السلايدر الرئيسيعجلونكورونا الرئيسيةمحافظات

وفاة عجلوني بإنجلترا بسبب كورونا

منذ 31 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عجلون- الغد- أثار نبأ وفاة عجلوني من مدينة كفرنجة بفيروس الكورونا في انجلترا، مشاعر حزن ممزوجة بالقلق، سيما وأن المتوفى يعتقد أنه تسبب بنقل عدوى لشقيقيه في المنطقة.
ونعى ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي الشاب الأربعيني، معبرين عن أسفهم وحزنهم الشديد لوفاته، الأمر الذي خلق ردة فعل لدى السكان لضرورة عدم الإستهتار بالمرض، واتخاذ كافة تدابير الوقاية والسلامة على محمل الجد.
وكانت الفحوصات السابقة أثبتت إصابة شقيق المتوفى القادم من المملكة المتحدة والمخالط له، والذي تسبب هو الآخر بنقل العدوى لشقيقه بائع الحضار والذي أثبتت الفحوصات مؤخرا إصابته بالكورونا.
وذكرت مصادر مقربة أن الشاب المتوفى كان قد دخل العناية المركزة في بريطانيا منذ اسبوعين، فيما غادر شقيقه المخالط له المستشفى في الأردن بعد تشافيه في ذات الوقت الذي أدخل شقيقهم الثالث بائع الخضار للعلاج.

مقالات ذات صلة

وزير الصناعة يوقف تصدير المواد الغذائية

منذ 12 دقيقة

البنك الدولي يمول مشروعا بـ200 مليون دولار لتوفير فرص عمل للأردنيين

منذ 14 دقيقة

بعد كورونا..أوروبا تتعرف على “إبريق الوضوء”

منذ 16 دقيقة

سحب 150 عينة عشوائية لفحص كورونا في معان

منذ 33 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock