وفاة عروسين اختناقاً بغاز المدفأة في المفرق

عمان – الغد- توفي عروسان، اليوم الجمعة، إثر اختناقهما بالغاز المتسرب من مدفأة الغاز داخل منزلهما في محافظة المفرق.

لاحقاً قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان إن “كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب غاز من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل في منطقة المبروكة، مما أدى إلى وفاة شخصين يبلغان من العمر (25و19) عاماً، نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز”.

وأضاف البيان أنّ “فرق الاسعاف قامت بإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الملك طلال العسكري، ومستشفى الزرقاء الحكومي”.