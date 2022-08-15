وفاة عشريني دهسا في جرش

ضبطت إدارة السير حافلة حمولتها 51 راكباً قام سائقها بتحميل 26 راكباً زيادة عن الحد المقرر، وذلك في شرق العاصمة عمّان، وجرى اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وقالت إدارة السير لإذاعة “الأمن العام” اليوم الاثنين، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة عن الحد المقرر تسبب بحوادث مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات التي وُصفت بأنها بين بليغة ومتوسطة.

وأضافت أن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والانشغال بمشتتات الانتباه تسبب بوفاة عشريني دهساً في محافظة جرش.

من جانبها، أشارت الدوريات الخارجية إلى وجود رقابة مرورية بلا عوائق تذكر على الطرق الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتزامن مع ضبط مجموعة من المركبات تجاوزت حدود السرعة المقررة؛ أبرزها مركبة تسير بسرعة 173 كم في الساعة على الطريق التنموي.