وفاة فتى إثر سقوطه من مركبة في عمان

عمان-الغد– توفي فتى يبلغ من العمر 17 عاما اثر سقوطه، مساء أمس، من مركبة ديانا اثناء مسيرها على الطريق بمنطقة المقابلين، متأثرا بإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم بحسب الدفاع المدني .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع الحادث، حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء المتوفى إلى مستشفى البشير الحكومي .