وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة في تحطم “هليكوبتر”

واشنطن- ذكر موقع «تي إم زي» الأميركي على الإنترنت، اليوم (الأحد)، أن كوبي براينت، أسطورة كرة السلة المعتزل، توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وأوضح الموقع أن «براينت كان مسافراً مع 3 أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق»، مشيراً إلى أنه «تم تأكيد وفاة 5 أشخاص».

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس، نجم «لوس أنجليس ليكرز» الحالي، رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاماً) بوصفه ثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويُعدّ كوبي براينت المعشوق الأول لجماهير نادي لوس أنجليس ليكرز، وهو واحد من أساطير دوري كرة السلة الأميركي، وحقق إنجازات كثيرة؛ أبرزها التتويج بـ5 بطولات لدوري السلة الأميركي للمحترفين مع فريق ليكرز، كما توج بلقب كأس العالم سنة 2007، وبميداليتين ذهبيتين في أولمبياد 2008 و2012 مع المنتخب الأميركي.

كما أضاف براينت إلى سجله التاريخي الحافل بالبطولات، جائزة أخرى؛ ولكن خارج ملاعب كرة السلة بعد الاعتزال بعد تتويجه بالأوسكار عن قصة فيلم كوبي براينت «عزيزتي كرة السلة»، والفيلم مدته 5 دقائق بصوت الأسطورة الأميركي وهو مستوحَى في الأساس من الخطاب الوداعي للاعب لحظة اعتزاله كرة السلة في نهاية موسم 2015 – 2016. – وكالات

