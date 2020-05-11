آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

وفاة لاعب إيطالي شاب بجلطة دماغية

منذ ساعة واحدة
الإيطالي أندريا رينالدي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

روما – توفي الإيطالي أندريا رينالدي، لاعب فريق أتالانتا لكرة القدم المعار لفريق من الدرجة الرابعة، الاثنين عن 19 عاما، جراء جلطة دماغية نتيجة إصابته بمرض تمدد الأوعية الدموية الدماغية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرياضية الإيطالية.
وكان لاعب الوسط الشاب تعرّض لوعكة صحية الجمعة أثناء تدريبه في منزله بالقرب من كومو، في شمال إيطاليا. وتم نقله الى المستشفى في فاريزي حيث توفي صباح اليوم.
ومثل رينالدي أتالانتا في مسابقات الفئات العمرية، من سن 13 عاما وصولا إلى بطولة بريمافيرا (الشباب تحت 19 عاما)، وفاز مع فريق تحت 17 عاما بلقبي الدوري والكأس السوبر (لنفس الفئة العمرية).
وتمت إعارة رينالدي هذا الموسم إلى لينيانو من الدرجة الرابعة.
ورثى اتالانتا في بيان له لاعبه الشاب “تماما كما هو الحال على أرض الملعب كنت دائما لا تستسلم، وهذه المرة أيضا قاتلت بكل قوتك. ابتسامتك الرقيقة ستبقى دائما على قيد الحياة في قلوب أولئك الذين كان من حسن حظهم الإلتقاء بك”.
وأضاف “الرئيس أنطونيو بيركاسي وعائلة أتالانتا بأكملها يقدمون لأقارب أندريا وفريق لينيانو خالص وأصدق تعازيهم. وداعا أندريا”. -(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

بنفيكا يعلن إصابة لاعبه تافاريس بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

قطيشات يُشارك في اجتماعات قيادات الطائرة العربية لتثبيت مواعيد البطولات

منذ 3 ساعات

جيرارد بيكيه: ما تفعله “لاليغا” حاليا لعودة النشاط أمر منطقي

منذ 3 ساعات

فيورنتينا يؤكد خطته التدريبية بعد اكتشاف 3 اصابات بكورونا

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock