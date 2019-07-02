وفاة لاعب البيسبول الأمريكي تايلر سكاغز

لوس انجليس – توفي تايلر سكاغز رامي فريق لوس أنجليس اينجلز الأميركي للبيسبول قبل مباراة فريقه الاثنين ضد تكساس رينجرز، بحسب ما أعلن الفريقان.

ووجد اللاعب الأعسر ميتا في غرفته بفندق في تكساس. ولم يعرف على الفور سبب الوفاة ، حيث فتحت الشرطة تحقيقا بعد اكتشاف جثة سكاغز البالغ (27 عاما) دون أي اشارة لعمل عدائي.

وقال اينجلز في بيان : “بحزن شديد نعلن وفاة تايلر سكاغز في وقت سابق اليوم في تكساس”.

وتابع الفريق الذي تأجلت مباراته مع رينجرز : “كان تايلر وسيبقى جزءا هاما من عائلة اينجلز ، أفكارنا وصلواتنا مع زوجته كارلي وكامل عائلته خلال هذا الوقت المأساوي”.

بدوره ، قال مفوض رابطة الدوري روب مانفريد : “أشعر بالحزن العميق لمأساة اليوم في تكساس. نقدم أعمق تعازينا لكارلي زوجة تايلر، اصدقائهما وكل عائلة اينجلز”.

وجاء في بيان لشرطة “ساوثليك” انها تلقت اتصالا من شاب فاقد للوعي من غرفة في فندق هيلتون ، ووصل الشرطيون ووجدوا الشاب لا يستجيب وقد توفي في المكان.

وتأتي وفاة سكاغز بعد 10 سنوات من رحيل نيك ادنهارت، رامي فريق اينجلز سابقا، بحادث سير. (أ ف ب)