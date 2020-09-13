وفاة لسبعينية بفايروس كورونا في مستشفى الجامعة – تفاصيل

عمان – الغد – صرح مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عبد العزيز الزيادات وفاة سيدة تبلغ من العمر ٧٥ عاماً اليوم الأحد إثر إصابتها بفايروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور الزيادات أن السيدة والتي كانت تعاني من أمراض مزمنة كالضغط والسكري وداء النقرص والتحسس الموسمي حيث راجعت المستشفى ظهر يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٩/١١، وكانت تعاني من أعراض التهاب رئوي ونقص في أكسجين الدم بالإضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة، وقد تم إجراء الفحوصات اللازمة لها وسحب مسحة أنفية لفحص فايروس كورونا داخل طوارئ التنفسية المخصص للعزل، وبعد تقديم العلاجات اللازمة لها تم نقلها إلى قسم العناية الحثيثة (ICU) المخصص لمثل هذه الحالات وتم عزلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لها.

وأضاف الدكتور الزيادات أنه وفي ليلة السبت على الأحد حصلت انتكاسة صحية لدى المريضة في الوظائف التنفسية ولم تتجاوب مع العلاجات وجهاز التنفس الصناعي الأمر الذي أدى إلى توقف القلب وتم إجراء إنعاش قلبي للمريضة، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة فجر اليوم الأحد.

وأكد الدكتور الزيادات بأن نتيجة الفحص والتي ظهرت بعد وفاة المريضة أثبتت إصابتها بفايروس كورونا.

وتتقدم أسرة المستشفى من ذوي السيدة المتوفية بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.