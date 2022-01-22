وفاة عرّاب “باب الحارة” بسام الملا

توفي المخرج بسام الملا، وفق ما أعلن الحساب الرسمي لنقابة الفنانين فرع دمشق عبر “فايسبوك”.

وجاء في الاعلان: “فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا. سنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء”.

كما نعته الممثلة أمل عرفة، وكتبت: “”سيد من عمل روائع الدراما الشامية، المخرج القدير بسام الملا في ذمة الله، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وكتبت الممثلة شكران مرتجى: “الآغا، الأستاذ بسام الملا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. صاحب فضل وسبب لنجاح كبير شكراً ع كل شي. ولأني بيوم عملت تحت إدارتك وما حدا بينكر أثرك بالدراما السورية والعربية، أختلف أو أتفق معك. أرقد بسلام في القلب والذاكرة يا آغا”.

كما نعاه الممثل فادي صبيح وكتب: “المخرج بسام الملا في ذمة الله لروحه الرحمة والسلام ولعائلته الصبر والسلوان”.

وتولّى الملا إخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة “باب الحارة”، وحصدت أعماله العديد من الجوائز كالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة عن مسلسلي “أيام شامية” و”العبابيد”، وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل “باب الحارة” في مهرجان التلفزيون العربي بتونس عام 2007.