وفاة مشجع خلال احتفالات تتويج ناسيونال بلقب الدوري الأوروغوياني

مونتفيديو – لقي مشجع مصرعه فجر اليوم الاثنين، خلال احتفاله مع مجموعة من أصدقائه من مشجعي ناسيونال بتتويج فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، عقب انتصاره على غريمه بينيارول بهدف نظيف، وذلك قرب ملعب ناسيونال.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للحادث، حيث لقي الشاب مصرعه بعدما أصيب بدوي طلقات نيران، وأثناء محاولات نقله للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ووفقا للصحافة المحلية، فإن الضحية يبلغ من العمر 24 عاما ولم يستدل بعد على الجاني، وكان ناسيونال قد فاز بهدف في الدقيقة 81 عبر لاعب الوسط ماتياس زونينو، ليتوج بطلا على حساب غريمه التاريخي ويحتفل بشكل مزدوج بعدما حسم كلاسيكو أوروجواي لصالحه.

من جانبه، أكد نادي ناسيونال عبر حسابه على (تويتر) الحادث ونشر بيانا يدين فيه الواقعة، مناشدا أنصاره بالتحلي بالهدوء والمسؤولية، مشيرا إلى أن هذا اليوم ليس للاحتفال بل لنعي وفاة المناصر”.

وأكد النائب العام خوان جوميز لصحيفة (الباييس) المحلية عن فتح تحقيقات للبحث عن مرتكب الجريمة، وحصد ناسيونال لقبه الـ47 في تاريخه وضمن التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس ليبترادوريس القارية. (إفي)