وفاة مشجع لـ ريفر بليت قبل مواجهة “السوبر كلاسيكو”

بوينوس آيرس – توفي مشجع لفريق ريفر بليت بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارىء إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا المؤدي إلى ستاد “المونيمونتال” عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية.

ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما) وكان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة التي انتهت بفوز ريفر بهدفين دون رد.

واعتقلت شرطة بوينوس آيرس شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.(إفي)