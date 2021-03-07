وفاة منتفع بمركز إعاقة وإحالة موظف إلى الإدعاء العام

عمان – الغد- احالت لجنة تحقيق شكلها وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح احد موظفي مركز اعاقة الى المدعي العام حيث تم توقيفه لدى الجهات القضائية ، وانهاء خدمات موظف اخر بسبب وفاة احد منتفعي المركز من ذوي الاعاقة الشديدة ويبلغ من العمر (45) عاما.

وكان المتوفى عانى من الام واضطرابات معوية حيث تم نقله الى المستشفى وسرعان ما فارق الحياة في المستشفى ، فيما تم احالة جثة المتوفى الى الطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة.

وجاءت تنسيبات اللجنة باحالة الموظف في المركز الى الادعاء العام ،فيما تم انهاء خدمات الاخر للاشتباه بالتقصير والاهمال في عمله ، فيما يحقق الادعاء العام بكافة الملابسات وظروف الوفاة.

وتؤكد الوزارة على ان اعمال لجنة التحقيق مستمرة والبحث عن اية حالة تقصير او اهمال تتعلق بعمل المركز او اي من كوادره.