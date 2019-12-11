وفاة مهندس أسهم في اختراع رمز “الباركود”

ميامي – توفي المهندس الأميركي جورج ج. لورير الذي شارك في اختراع رمز الباركود وساهم في تحويل عالم التجزئة في سبعينات القرن الماضي، عن 94 عاما.

وقد أقيمت مراسم الجنازة لهذا الموظف السابق في “آي بي إم” الاثنين في مسقط رأسه في ويندل في ولاية كارولاينا الشمالية وفقا لبيان نعيه. وهو توفي في منزله الأسبوع الماضي.

ويعتبر لورير المخترع المشارك للرمز العالمي للمنتج أو الرمز الشريطي الذي يمكن رؤيته على ملايين المنتجات والخدمات والعناصر الأخرى.

ويمكن مسح هذا الرمز المكون من أشرطة سوداء بأحجام مختلفة ورقم مؤلف من 12 رقما لتحديد معلومات عن المنتج وسعره بشكل فوري.

في العام 1969، أصبح لورير كبير المهندسين في “آي بي إم” في رالي عاصمة ولاية كارولاينا الشمالية وفق ما جاء على موقع الشركة في تحية له.

وهو أضاف “بعد بضع سنوات فقط، في العام 1973، واصل لورير قيادة تطوير رمز المنتج العالمي الذي أحدث ثورة في كل القطاعات تقريبا في أنحاء العالم”.

ويعتبر نورمان وودلاند وهو موظف سابق في “آي بي إم” توفي في العام 2012 رائد فكرة الباركود الذي استند في البداية إلى رمز التشفير.

وقد حصل وودلاند على براءة اختراع في العام 1952 لكنه لم يكن قادرا على تطبيق الفكرة.

وبعد عقدين، طوّر لورير ماسحا ضوئيا يمكنه قراءة الرموز رقميا. كما استخدم خطوطا بدلا من الدوائر التي أثبتت أنها غير عملية للطباعة.

وأطلقت شركة “آي بي إم” المنتج في العام 1973 وقد جرى أول تعامل مع رمز الباركود في 26 حزيران/يونيو من العام التالي في سوبرماركت في مدينة تروي في أوهايو.(أ ف ب)