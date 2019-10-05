وفاة مواطن أردني خلال عمله في السودان

عمان-الغد- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة تتابع حادث وفاة مواطن أردني خلال عمله في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح القضاة بأن مركز العمليات والسفارة الأردنية في الخرطوم يتابعان مع السلطات السودانية المختصة التحقيقات بالحادث المؤسف، كما اطلعت السفارة على تقارير الشرطة والطب الشرعي التي أكدت أن الوفاة نتيجة تعرض المواطن لتماس كهربائي خلال عمله ولا يوجد شبهات جنائية.

ومن جانبها بدأت السفارة الاردنية بالخرطوم باتخاذ الاجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان الى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.