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وفاة مواطن أردني في مصر بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
صورة تعبيرية لفيروس كورونا المستجد
صورة تعبيرية لفيروس كورونا المستجد

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عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن السلطات المصرية أبلغت السفارة الأردنية بالقاهرة أمس الأربعاء، بوفاة مواطن أردني، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف العضايلة، أن الفقيد، والذي يبلغ من العمر 57 عاماً، كان قد وصل إلى مصر بتاريخ 18 آذار الحالي قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، كراكب ترانزيت في طريقه إلى تركيا.

وأكد أن السفارة الأردنية في القاهرة، ومنذ لحظة إبلاغها رسمياً قبل أيام بإصابة المواطن الأردني بفيروس كورونا، قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المصرية المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، ومتابعة حالته بشكل يومي وهو في مستشفى العزل، وبالتنسيق مع شقيقه المقيم في مصر منذ سنوات.

وأشار إلى أنه سيتم دفن جثمان الفقيد اليوم الخميس في القاهرة وفقاً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الظروف.-(بترا)

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