وفاة نجل القاضي الخطايبة

نعي فاضل

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة محكمة الجنايات الكبرى ممثلة بعطوفة رئيس محكمة الجنايات القاضي رزق ابو الفول والسادة القضاة والكادر الإداري المحكمة الجنايات الكبرى نجل سعادة القاضي عماد الخطايبة الشاب محمد عماد الخطايبة الذي وافته المنية مساء أمس السبت الموافق ٢٠/٢/٢٠٢١ عن عمر يناهز ٢٢عاما سائلين المولى عز وجل للفقيد الرحمة والمغفرة وان يسكنه الله جنات الخلد وان يربط الله على قلوب والديه وأهله وأسرته وعموم ال الخطايبة وان يلهمكم الله الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم