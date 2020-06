وفاة نجم ايطاليا وميلان السابق براتي عن 73 عاما

ميلانو – توفي المهاجم الدولي الإيطالي السابق بييرينو براتي، الفائز ببطولة أوروبا 1968 وصاحب المركز الثاني في مونديال 1970، عن 73 عاما بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييل غرافينا: “ودعت كرة القدم الايطالية بطلا عظيما آخر. كان براتي لاعب كرة قدم استثنائيا، مهاجما من الطراز الرفيع، نجما تألق في جميع الفرق التي لعب معها”.

وخاض براتي 14 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي بين 1968 و1974، سجل خلالها سبعة أهداف، فيما بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفرق العمرية لميلان قبل أن يدافع عن ألوان فريق مسقط رأسه من 1967 حتى 1973، حيث توج مع ميلان بلقب الدوري مرة واحدة، وأحرز كل من الكأس المحلية وكأس الكؤوس الأوروبية مرتين، إضافة الى كأس الانتركونتيننتل التي كانت تجمع بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero.

Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY

— AC Milan (@acmilan) June 22, 2020