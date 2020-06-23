وفاة نجم ايطاليا وميلان السابق براتي عن 73 عاما

ميلانو – توفي المهاجم الدولي الإيطالي السابق بييرينو براتي، الفائز ببطولة أوروبا 1968 وصاحب المركز الثاني في مونديال 1970، عن 73 عاما بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييل غرافينا: “ودعت كرة القدم الايطالية بطلا عظيما آخر. كان براتي لاعب كرة قدم استثنائيا، مهاجما من الطراز الرفيع، نجما تألق في جميع الفرق التي لعب معها”.

وخاض براتي 14 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي بين 1968 و1974، سجل خلالها سبعة أهداف، فيما بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفرق العمرية لميلان قبل أن يدافع عن ألوان فريق مسقط رأسه من 1967 حتى 1973، حيث توج مع ميلان بلقب الدوري مرة واحدة، وأحرز كل من الكأس المحلية وكأس الكؤوس الأوروبية مرتين، إضافة الى كأس الانتركونتيننتل التي كانت تجمع بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero. Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY — AC Milan (@acmilan) June 22, 2020

وكان هداف الدوري عام 1968 برصيد 15 هدفا، مساهما بشكل أساسي في احراز ميلان للقب الدوري خلال ذلك الموسم، وبعد أن سجل 72 هدفا في 141 مباراة خاضها بقميص النادي اللومباردي، انتقل الى العاصمة للدفاع عن ألوان روما بين 1973 و1977، قبل التنقل بين فيورنتينا، سافونا وروشستر لانسرز الأميركي.

ونعى ميلان نجمه السابق الذي خاض تجارب تدريبية عدة بعد اعتزاله، قائلا “عملاق من تاريخنا أغلق عينيه. من برنابيو (ملعب ريال مدريد الإسباني) الى بومبونيرا (ملعب بوكا جونيورز الأرجنتيني)، أعطى بييرو براتي هيبة لألوان الـ+روسونيري+ في جميع أنحاء العالم”، وختم في حسابه على تويتر “وداعا لأسطورة حقيقية في تاريخ +روسونيرو+. لقد كنت نورا ساطعا لنا جميعا وستفتقدك كثيرا: ارقد بسلام بييرو”. (أ ف ب)