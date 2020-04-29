وفاة نجم بوليوود عرفان خان عن 53 عاما

بومباي-توفي النجم الهندي عرفان خان الذي عرف خصوصا بدوره في فيلم “سلامداغ ميليونير” عن 53 عاما، على ما أعلن وكيل أعماله الأربعاء.

وكان نجم بوليوود الذي أصيب بنوع نادر من السرطان في 2018، قد أدخل المستشفى في بومباي قبل أيام جراء إصابة في القولون.

وقال وكيل أعماله في بيان “عرفان كان يتمتع بروح قوية وهو كافح حتى الرمق الأخير ولطالما ألهم جميع الذين دنوا منه”.

هذا الممثل المولود في ولاية راجاستان الهندية سنة 1967 انطلق في مسيرته السينمائية في ثمانينات القرن العشرين. وهو عرف خصوصا بدوره الشبه الصامت في فيلم “ذي وورير” (2001) المقتبس من قصة تقليدية يابانية ومن إخراج البريطاني آصف كاباديا.

وبعد سنوات، انطلق نحو النجومية العالمية إذ شارك التمثيل مع أنجيلينا جولي في فيلم “ايه مايتي هارت” للمخرج مايكل وينتربوتوم.

وفي 2008، اكتسب شهرة عالمية كبيرة بفضل فيلم “سلامداغ ميليونير” لداني بويل والذي حاز ثماني جوائز أوسكار. وقد أدى في هذا العمل دور مفتش في الشرطة.

وتابع عرفان خان مسيرته في الولايات المتحدة مع أدوار لافتة في أفلام بارزة بينها “ذي أمايزينغ سبايدر مان (2012) و”جوراسيك وورلد” (2015) و”إنفرنو” (2016).

وقد حظي الممثل بإعجاب النقاد عن أدواره في “ذي لايف أوف باي” (2012) للتايواني أنغ لي والفيلم الكوميدي العاطفي “ذي لانشبوكس” (2013) لريتيش باترا.

(أ ف ب)