وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام

عمان-الغد- توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بسكتة قلبية، الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما، بحسب ما أفاد التلفزيون الأرجنتيني.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام بعد وفاة أسطورة كرة القد، فيما ستشهد ملاعب التشامبينزليغ وأوروباليغ دقيقة صمت يومي الأربعاء والخميس حدادا على مارادونا.

وكانت حالة مارادونا الصحية تدهورت في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.

وخضع مارادونا لجراحة في المخ مطلع نوفمبر الجاري، لعلاج تجمع دموي، إلا أنه، على ما يبدو، عانى من مضاعفات صحية من جراء العملية الجراحية.