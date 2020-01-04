وفاة نزيل بجلطة في مركز إصلاح الطفيلة

الطفيلة – الغد- توفي نزيل في مركز إصلاح الطفيلة (36 عاما)، صباح أمس الجمعة، إثر إصابته بجلطة في بالرئتين.

وأكد تقرير الطب الشرعي، بعد تشريح الجثة من قبل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، إصابة النزيل بجلطة رئوية لحين ظهور نتائج التحاليل المخبرية.

وأشار مدير الطلب الشرعي في إقليم الجنوب الدكتور حسن الهواري أن الجثة لم يظهر عليها أي علامات شد أو عنف أو إصابات وأن سبب الوفاة المبدئي يدل على حالة مرضية عاني منها المتوفى.