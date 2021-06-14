وفاة هندي متزوج من 37 امرأة ورب عائلة توصف بأنها من الأكبر في العالم

نيودلهي--توفي رجل متزوج من 37 امرأة. ولديه عائلة توصف بأنها من الأكبر في العالم تضم ما لا يقل عن 127 من الأبناء والأحفاد. شمال شرق الهند عن عمر ناهز 76 عاما، بحسب مصادر محلية.

وأفادت وكالة “برس ترست” الهندية أن زيونغاكا تشانا الذي كان يعيش في ولاية ميزورام النائية بصفته ربّ عائلة من بين الأكبر في العالم. توفي الأحد في المستشفى. وهو كان يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكتب رئيس وزراء الولاية زورامتانغا على تويتر أن ميزورام ودعت تشانا “بقلب مثقل” بالحزن.

وأضاف زورامتهانغا “ميزورام وقريته باكتاونغ تلانغونام أصبحت منطقة جذب سياحي رئيسية في الولاية بفضل الأسرة”.

وتضم الطائفة التي أسسها جد تشانا في ثلاثينيات القرن الماضي، حوالى 1700 فرد من بينهم أربعة أجيال من عائلة تشانا، وكثير منهم ينحتون أثاثا خشبيا ويصنعون قطعا فخارية.

وتستند فلسفتها إلى التعاليم المسيحية، على الرغم من أن قادة الكنيسة المشيخية، العقيدة الرئيسية في الولاية، يرفضون مبدأ تعدد الزوجات المعتمد من تشانا.

وتزوج تشانا للمرة الأولى في سن 17 عاما، بحسب وسائل إعلام محلية.- ا ف ب