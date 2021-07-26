وفاة وإصابات إثر مشاجرة في إربد

عمان-الغد– توفي شخص أربعيني وأصيب آخرون إثر مشاجرة جماعية في بلدة جفين بلواء الكورة غربي اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مشاجرة جماعية وقعت مساء اليوم في منطقة جفين بين مجموعة من الاشخاص إثر خلافات سابقة بينهم واستُخدمت خلالها الأسلحة النارية والأدوات الحادة والعصي.

وأضاف أنه نتج عن المشاجرة وفاة شخص أربعيني إثر إصابته بعيار ناري اضافة الى عدد من الاصابات تم اسعافها الى المستشفى، مبيناً أن المجموعات الأمنية متواجدة حاليا في الموقع للتعامل مع المشاجرة والتحقيق فيها.