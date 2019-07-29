وفاة وإصابة بحادث تدهور في الطفيلة

الطفيلة – توفي مواطن وأصيب آخر، اليوم الاثنين، جراء تدهور مركبة على منحدر طريق العيص في محافظة الطفيلة، واصطدامها بمركبة أخرى.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني، إن كوادر الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري.

إلى ذلك، شددت مديرية شرطة الطفيلة على السائقين ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، والابتعاد عن أي أمر من شأنه تشتيت تركيز السائق أثناء القيادة.-(بترا)