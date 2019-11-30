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وفاة وإصابة بحادث دهس في مادبا

منذ ساعة واحدة

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أحمد الشوابكة
مادبا- توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاما ،إثر تعرضه لحادث دهس في بلدة مليح في محافظة مادبا.
وبينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور لمركبة صغيرة ودهسها لشخص يبلغ من العمر (23) عاماً في منطقة مليح نتج عنه وفاته إثر تعرضه للدهس وإصابة سائق المركبة بجروح ورضوض مختلفة بالجسم .
وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الاولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي، وحالته العامة متوسطة؛ في حين تم إخلاء المتوفى إلى مستشفى النديم الحكومي .

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