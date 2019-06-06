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وفاة وإصابتان إثر حادث تدهور في العقبة

منذ 4 ساعات

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 عمان-الغد–  ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن فرق الإنقاذ والإسعاف في  مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مساء الخميس مع حادث تدهور مركبة في منطقة  دبة حانوت / نزول الكسارات، نتج عنه وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح  ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .
وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مركز طبي القويرة  العسكري وحالة المصابين العامة متوسطة  .

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