وفاة وإصابتان إثر حادث تدهور في العقبة

عمان-الغد– ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مساء الخميس مع حادث تدهور مركبة في منطقة دبة حانوت / نزول الكسارات، نتج عنه وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مركز طبي القويرة العسكري وحالة المصابين العامة متوسطة .