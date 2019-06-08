وفاة وإصابتان بحادث تدهور في العقبة

الغد- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت صباح اليوم السبت، مع حادث تدهور شاحنة على الطريق الخلفي، نتج عنه وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء المتوفى إلى الأمير هاشم العسكري وحالة المصابين العامة متوسطة.