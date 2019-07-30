إربدمحافظات

وفاة وإصابتان في حادث تصادم في الشونة الشمالية

منذ 3 ساعات
سيارة إسعاف الدفاع المدني- (تصوير أسامة الرفاعي)
سيارة إسعاف الدفاع المدني- (تصوير أسامة الرفاعي)

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علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- توفي شاب عشريني، وأصيب آخران اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين مركبتين بالقرب من إشارة إسكان معاذ في لواء الشونة الشمالية.

وبحسب غرفة عمليات مديرية شرطة غرب إربد، فإن فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب إربد عملت على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم واخلاء المتوفى الى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي .

كما عملت مرتبات مركز أمن الشونة وقسم السير في مديرية شرطة غرب إربد على إزالة العوائق عن الطريق وتنظيم حركة المرور بمكان الحادث، فيما باشر مندوب الحوادث الكشف على مكان الحادث لتعليل أسبابه.

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