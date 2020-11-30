وفاة والدة فيتال

عمان – الغد – توفيت والدة المدرب البلجيكي للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تدهورا في وضعها الصحي.

وكان فيتال غادر إلى بلجيكا لأسباب خاصة وعائلية، عقب نهاية المعسكر التدريبي الذي خاضه المنتخب الوطني في دبي، خلال الفترة من 8 إلى 17 من الشهر الحالي، وتخلله مباراتين وديتين مع منتخبي العراق وسورية.

وتواجد فيتال في بلاده، بعد وفاة أحد أقاربه، قبل أن يفجع بوفاة والدته.

وبدأ فيتال يتلقى عبارات التعزية من محبيه وأصدقائه في الأردن، الذين حرصوا على التواصل معه سواء عبر الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو “الواتساب”، للتعزية بوفاة والدته.

ولم يحدد فيتال حتى الآن موعد عودته إلى الأردن، في انتظار إعادة ترتيب الأمور قبل حسم موعد العودة.

– (أخبار النجوم)