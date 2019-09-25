وفاة و 4 إصابات إثر حادث تصادم في اربد

عمان-الغد- صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة الحرش ,حيث نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين اثر تعرضهم لجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني عملت على إخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس وحالتهم العامة متوسطة.