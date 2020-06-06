هشال العضايله

الكرك – توفي شخص يبلغ من العمر 78 عاما وأصيب ستة أشخاص اخرين في حادث سير وقع اليوم على الطريق الصحراوي وفقا لمصدر طبي بالكرك.

وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع نتيجة تصادم مركبتين على تحويلة بالقرب من بلدة القطرانه على الطريق الصحراوي. وقامت فرق الدفاع المدني في المنطقة بنقل المتوفى والمصابين الى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي بن الحسين العسكري.

واكد مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطه أن المستشفى استقبل ست حالات من الحادث احداها وفاه لشخص وادخل المصابين للمستشفى وحالتهم العامة متوسطة. في حين أدخلت حالة أخرى إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري.