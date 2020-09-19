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وفاة و196 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

منذ 45 دقيقة
كورونا في الأردن - أرشيفية

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عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم السبت، حالة وفاة واحدة و196 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

– (191) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

– (88) حالة في محافظة العاصمة عمّان.

– (44) حالة في محافظة الزرقاء.

– (23) حالة في محافظة البلقاء.

– (10) حالات في محافظة الكرك.

– (10) حالات في محافظة جرش.

– (7) حالات في محافظة إربد.

– حالة واحدة في لواء الرمثا.

– (3) حالات في محافظة الطفيلة.

– (3) حالات في محافظة مأدبا.

– حالة واحدة في محافظة معان.

– حالة واحدة في محافظة عجلون.

– (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (4540) حالة.

– سُجّلت حالة وفاة في مستشفى التوتنجي لأحد المصابين (رحمه الله) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى (30) حالة.

– سُجّلت (161) حالة شفاء هذا اليوم، (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(156) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.

– تمّ إجراء (11484) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1057184) فحصاً.

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