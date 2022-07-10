وفاة و2135 إصابة بكورونا في أسبوع

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الأسبوع الوبائي 27 لعام 2022، خلال الفترة من 2 إلى 8 تموز/ يوليو الحالي، مقارنة مع 1329 حالة للأسبوع الوبائي الـ26 السابق، بارتفاع نسبته 61 بالمئة.

وأشارت الوزارة في التقرير الذي نشرته اليوم الأحد، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأسبوع، بينما بلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع رقم 27/ 30644 فحصا مقارنة مع 22514 فحصا خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 36 بالمئة، إذ بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 6.9 بالمئة، مقارنة مع 5.9 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي السابق.

وبين التقرير أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 15 حالة مقارنة مع 10 حالات خلال الأسبوع السابق، وبلغ عدد الحالات النشطة 1768 مقارنة مع 1104 حالات خلال الأسبوع السابق بارتفاع حوالي 60 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، بلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع الـ27، للجرعة أولى 1803 مقارنة مع 2677، وللجرعة الثانية 2082 مقارنة مع 7937، وللجرعة الثالثة 1328 مقارنة مع 1313 حيث بلغ مجموعها 5213 جرعة مقارنة مع 11931 جرعة خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض حوالي 56 بالمئة عن الأسبوع السابق.

ووصل المجموع الكلي للجرعة الأولى 4805859 بنسبة حوالي 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4544593 بنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 668184 جرعة.

وفيما يتعلق بنسبة التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة- جرعة أولى، فقد بلغت 237550 بنسبة 25 بالمئة، وللجرعة الثانية 202486 بنسبة 20 بالمئة، وعن نسبة التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة، فقد بلغت للجرعة الأولى 280، وللجرعة الثانية 202 جرعة.