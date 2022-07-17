وفاة و2455 إصابة بكورونا في أسبوع

سجل الأردن 2455 إصابة بفيروس كورونا، في الأسبوع الوبائي رقم 28 لعام 2022 للفترة الممتدة بين 9 إلى 15 تموز/ يوليو الحالي، مقارنة مع 2135 إصابة للأسبوع الوبائي السابق، بارتفاع حوالي 15 بالمئة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأسبوع رقم 28.

وبلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 16948فحصا مقارنة مع 30644 فحصا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض حوالي 45 بالمئة، إذ بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 14 بالمئة، مقارنة مع 6.9 بالمئة، خلال الأسبوع الوبائي السابق.

وبينت الوزارة أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 27 حالة، مقارنة مع 15 حالة خلال الأسبوع رقم السابق.

وأوضح التقرير أن عدد الحالات النشطة بلغ 2231 حالة مقارنة مع 1768 حالة خلال الأسبوع السابق، بارتفاع حوالي 26 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، أشار التقرير إلى أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع بلغ 799 جرعة أولى مقارنة مع 1803 جرعات، وللجرعة الثانية 607 مقارنة مع 2082، وللجرعة الثالثة 565 مقارنة مع 1328، فيما بلغ المجموع 2070 جرعة مقارنة مع 5213 خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض حوالي 60 بالمئة عن الأسبوع الماضي.

ووصل المجموع الكلي للجرعة الأولى 4806658 بنسبة 75.1 بالمئة تقريبا من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4545299 بنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 668749 جرعة.

كما بلغ مجموع متلقي الجرعات في الفئة العمرية 12-17 سنة للجرعة الأولى 237622 بنسبة 25 بالمئة، وفي الجرعة الثانية 202561 بنسبة 20 بالمئة، وفي الفئة العمرية من 5-11 سنة، بلغ مجموع متلقي الجرعة الأولى 289 شخصا والجرعة الثانية 210 أشخاص. (بترا)