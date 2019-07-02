وفاة و3 إصابات بانهيار في مشروع بالشونة الجنوبية

حابس العدوان

الشونة الجنوبية – قضى عامل وافد وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار تلة ترابية على طريق الكفرين الشونة الجنوبية (تحت الإنشاء) بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إنّ “العمال كانوا يعملون على تركيب صناديق جابيون للحماية من الانهيارات الترابية وأثناء حفرهم للتراب انهارت عليهم التلة ما تسبب في وفاة احدهم وإصابة ثلاثة آخرين بكسور ورضوض متفرقة”، لافتا إلى أن “كوادر دفاع مدني الشونة الجنوبية أخلت الجثة ونقلت المصابين الى مستشفى الشونة الجنوبية لتلقي العلاج”.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الدكتور فايز الخرابشة، أنه جرى إدخال ثلاثة مصابين لتلقي العلاج اللازم وحالتهم متوسطة فيما جرى تحويل المتوفي إلى قسم الطب الشرعي.