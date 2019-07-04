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وفاة و4 اصابات بحادثين في العدسية وناعور

منذ 3 ساعات

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عمّان – توفي شخص يبلغ من العمر 40 عاما اثر حادث تصادم وقع ما بين مركبة وتريلا في منطقة نزول العدسية، كما اصيب أربعة أشخاص اثر حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة ناعور في العاصمة عمان، بحسب ما افادت ادارة الاعلام في الدفاع المدني.

وقالت ادارة الاعلام في بيان، ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بإخلاء الوفاة التي وقعت في حادث نزول العدسية إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

واضافت، ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في حادث منطقة ناعور وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة. بترا

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