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وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في صافوط

منذ ساعتين

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عمان-الغد- توفي شخص واصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم في محافظة العاصمة عمان.
وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة نزول صافوط باتجاه صويلح, نتج عنه وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين
بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.
وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقل وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حسين ومستشفى الإسراء، حيث وصفت حالة إحدى المصابين بالبالغة وباقي الإصابات متوسطة.

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