وفاة و549 إصابة بكورونا منها 544 محلية

عمان – الغد – سُجِّلت اليوم حالة وفاة و(549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من بينها (544) حالة محليّة، بحسب إيجاز صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.

وتوزّعت الحالات المحلية كما يلي:

– (313) حالة في محافظة العاصمة عمّان.

– (118) حالة في محافظة الزرقاء.

– (34) حالة في محافظة البلقاء.

– (37) حالات في محافظة الكرك.

– (5) حالات في محافظة جرش.

– (14) حالات في محافظة إربد.

– (12) حالة في محافظة معان.

– (3) حالات في محافظة عجلون.

– (6) حالات في محافظة المفرق.

– حالة واحدة في محافظة العقبة.

– حالة واحدة في محافظة مأدبا.

كما سجلت (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (6591) حالة.

وأيضا سُجّلت حالة وفاة لإحدى المصابات (رحمها الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (36) حالة.

وفي المقابل، سُجّلت (125) حالة شفاء هذا اليوم، (9) في مستشفى الأمير حمزة، و(102) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء، و(10) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وبحسب الإيجاز، تمّ إجراء (15282) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1127961) فحصاً.