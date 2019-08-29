وفاة وتسع إصابات بحادث تصادم في جرش (صور)

عمان- الغد- توفي شخص و أصيب 9 آخرون بجروح ورضوض في مختلفة أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم بين باص (ركوب متوسط)، ومركبة (صغيرة خصوصية) على طريق اربد_عمان، منطقة جسر السيل.

وتعاملت كوادر الدفاع المدني من خلال فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم و إخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي، ووصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.

وعملت مجموعات إدارة السير بالموقع على تسهيل وتنظيم حركة السير ورفع العوائق، كما تم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري لتعليل سبب الحادث.

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