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وفاة و94 اصابة بكورونا في قطاع غزة

منذ ساعتين

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غزة – أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1653 عينة، حيث تم تسجيل وفاة واحدة في مستشفى غزة الاوروبي و94 اصابة جديدة بالفيروس ، فيما تعافى 53 شخصا.
واشارت الى ان العدد الاجمالي للمصابين منذ اذار الماضي بلغ 2100 اصابة منها 1782 حالة نشطة حاليا و16 حالة وفاة.
بترا

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