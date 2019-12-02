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وفاة 13 باكستانيًا بحريق مروع في الشونة الجنوبية

منذ 5 ساعات
موقع حريق فاجعة الكرامة

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عمان- الغد- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية.
وأضافت إدارة الإعلام أن الحريق نتج عنة وفاة (13) شخص اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف ,حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة .
هذا وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق .

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