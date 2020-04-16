وفاة 17 إسرائيليا بكورونا وإصابة 545 في الـ24 ساعة الأخيرة

القدس المحتلة- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 140 حالة، و545 إصابة أخرى رفعت العدد الإجمالي للإصابات إلى 12591 حالة.

ونقلت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية، عن وزارة الصحة، أن 174 من المصابين بحالة صحية خطيرة، منهم 140 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم تسجيل 2624 حالة شفاء من بين المصابين.

وكان تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية، أظهر أن 40 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، جاؤوا من الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تأخرت السلطات الإسرائيلية وخاصة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو- وفقا للصحيفة- باتخاذ قرار بفرض قيود على القادمين منها تحسبا من تأثير ذلك على العلاقات بينهما