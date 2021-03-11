وفاة 20 شخصا وإصابة 24 آخرين بحريق مصنع في مصر

القليوبية – لقي 20 عاملا مصرعهم في مصر وأصيب 24 آخرين، في حريق نشب داخل مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية،حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وجاري أعمال التبريد بحسب بيان صدر عن محافظة القليوبية حول تداعيات حريق.

وقالت المحافظة إنه في صباح اليوم الخميس إن المصنع مكون من 4 طوابق حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 16سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل، وتم منع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة.

وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.