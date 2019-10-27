وفاة 3 أشخاص إثر انهيار بمنطقة الدوار الثامن

عمان-الغد- صرح الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني المقدم إياد العمرو بان كوادر

الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان وبإسناد من فريق البحث

والإنقاذ الأردني استكملت عمليات البحث والتفتيش في موقع انهيار بمنطقة الدوار الثامن بعد أن تمكنت من إخراج ثلاثة أشخاص من تحث الأنقاض.

وأضاف أن الأشخاص الثلاثة يحملون الجنسية المصرية حوصروا تحت الأنقاض أثناء

قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن حيث عملت فرق الإنقاذ على

إخراج الوفيات بعد جهود مضنية بذلتها في عمليات البحث والتفتيش وإزالة

الردم بسبب الكميات الكبيرة من الأتربة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه

الحوادث بينما تولت فرق الاسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي.