وفاة 3 أشخاص بحوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

توفي 3 أشخاص إثر حوادث السير التي وقعت في مناطق مختلفة من المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، فقد تعاملت فرق الدوريات الخارجية وإدارة السير، تعاملت مع 3 حوادث رئيسية نتج عنها وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر، في عمان والزرقاء والبادية الوسطى.

ووقع حادث دهس في منطقة الزغاتيت بالهاشمي الشمالي في عمّان، أدى إلى وفاة رجل يبلغ من 72 عاما، وأظهر التحقيق أن السائق لم يتخذ احتياطات السلامة المرورية، بالإضافة إلى دهس طفل بمنطقة البادية الوسطى، حيث كان يقف خلف مركبة قبل تحرك السائق ورجوع المركبة إلى الخلف.

ووقع حادث تدهور شاحنة في منطقة الزرقاء على طريق الأزرق، مما أدى الى وفاة السائق وإصابة متوسطة لشخص آخر، وتبين أن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.