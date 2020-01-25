وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث اختناق في الكرك

هشال العضايلة

الكرك- توفي ستة أشخاص من اسرة واحدة،اليوم السبت، في الكرك على إثر اختناقهم من مدفأة وفقا لمصدر طبي بالكرك.

وأشار المصدر إلى أنه عثر على الأسرة مكونة من الزوج والزوجة وطفلة وثلاث أبناء متوفين في منزلها ببلدة سول شرقي لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.لافتا إلى أنه تم نقل أفراد الأسرة بعد الكشف عليها إلى مستشفى الكرك الحكومي والأمير علي بن الحسين العسكري ولاحقا إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب.

وقال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطة أن المستشفى استقبل الحالات والتي وصلت متوفيه من اسرة واحدة وتم تحويلهم إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث.

وقال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مساء اليوم مع وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل بمنطقة سول، حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء خمسة من الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ووفاة واحدة إلى مستشفى الأمير علي العسكري.

ودعا الناطق الإعلامي إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم .