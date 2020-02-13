وفاة 6 عمال بحادث “انهيار جدار رملي” في الكويت (صور وفيديو)

الكويت -أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية، الخميس، بانتهاء عمليات البحث والإنقاذ التي بدأت أعمالها منذ الأربعاء في موقع حادث انهيار الجدار الرملي بمدينة المطلاع السكنية.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن حصيلة عدد الوفيات في الحادث وصل إلى 6 أشخاص، فيما تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال ثلاثة عمال بعد وقوع الحادث بلحظات، وهم على قيد الحياة.

وأضاف البيان، أن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، خالد راكان المكراد، قد تفقد موقع الحادث، وأصدر تعليمات بفتح تحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسبابه.

وكانت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية رنا الفارس، قد أعلنت الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات حادث الانهيار.

وشددت خلال زيارة لموقع الحادث على ضرورة “سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال إثبات الإهمال”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

٦ وفيات و٣ إصابات الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملي الذي وقع في مدينة المطلاع السكنية وسعادة الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اصدر تعليماته بعد تفقده للموقع لفتح التحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب الحادث pic.twitter.com/8yXzK53IHD — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) February 13, 2020

وأعلنت الإدارة العامة للإطفاء الأربعاء، تعاملها مع حادث انهيار رملي وقع في مشروع المطلاع السكني، تعرض له عشرة عمال.