وفاة 6 مهاجرين في حادث.. بعد محاولة الهروب من الشرطة اليونانية

سالونيكي– لقى ستة مهاجرين مصرعهم في حادث في شمال اليونان الاثنين حين حاول مهرّبوهم الهرب من الشرطة ما أدى لانقلاب عربتهم، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وانزلقت العربة، التي كانت تنقل 16 رجلا، وانقلبت اثناء محاولة المهرّبين تفادي نقطة تفتيش للشرطة قرب الحدود مع تركيا.

ولم تفصح السلطة عن هويات أو جنسيات الضحايا.

وأُعلنت وفاة ستة رجال عند وصولهم إلى مستشفى اليكساندروبولي، فيما يعاني شخص سابع من جروح خطيرة.

وأفاد المصدر إن المهرّبين، وهما بلغاري وجزائري الجنسية، هربا بعد الحادث ولكن تم القبض عليهما لاحقا.

وفي 12 آب/اغسطس، دعت اليونان الاتحاد الأوروبي إلى توزيع عبء المهاجرين بشكل أكثر عدلا وسط مخاوف عميقة من زيادة كبيرة في أعداد الواصلين إلى الجزر اليونانية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار نائب الوزير لحماية المواطنين جورجيوس كوموتساكوس إلى أن مهرّبي البشر فتحوا “ممرا” جديدا بين جزيرة ساموثراكي وبلدة الكسندروبولي شمال شرق اليونان بالقرب من الحدود مع تركيا.

وقال انه بالنسبة لليونان التي هي “دولة على الخط الأمامي .. وتشكل جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي” فإن مسألة الهجرة وتدفق اللاجئين “مسألة صعبة للغاية”. (أ ف ب)